Ставрополье потратило в прошлом году 7 млрд рублей на развитие Кавминвод

В прошлом году ставропольские власти потратили 7 млрд рублей на модернизацию Кавказских Минеральных Вод. За эти средства была увеличена туристическая зона и улучшена инфраструктура курорта.

Власти Ставропольского края вложили в развитие туристической сферы в прошлом году порядка 7 млрд рублей. Информацию об этом озвучил глава региона Владимир Владимиров.

Он рассказал, что власти модернизировали туристическую инфраструктуру и расширили зоны для отдыха.

"За прошлый год благодаря программе развития Кавказских Минеральных Вод мы направили (в развитие курортного региона) в целом порядка 7 миллиардов рублей, это только по этой программе. Первое направление — инфраструктура, также развитие зон для посещения туристов"

- Владимир Владимиров

Губернатор рассказал, что эти средства были выделены из бюджета края.

Ранее было отмечено, что за 5 лет с 2016 по 2021 годы на развитие региона было потрачено около 9 млрд рублей.

Также увеличился объем инвестиционных вложений в регион. Эта сумма составила 90 млрд рублей в 2023 году.