Ставрополье бьет рекорды по курортному сбору

Ставропольский край в прошлом году собрал рекордное количество средств за счет курортного сбора. Общий объем выплат составил 650 млн рублей.

На Ставрополье собрали рекордное количество денег за счет курортного сбора. Глава региона Владимир Владимиров рассказал, что все средства будут отправлены на развитие туристической сферы.

"Год мы закончили с курортным сбором в размере 650 миллионов рублей"

- Владимир Владимиров

По информации губернатора региона в 2022 году регион собрал около 290 млн рублей, что значительно меньше в сравнении с прошлым годом.

Власти отмечают, что рост объема курортного сбора говорит об активном развитии туристического потока на Ставрополье.

Сейчас в регионе действует эксперимент по сбору средств за проживание туристов. Каждые сутки оплачиваются в размере 100 рублей.