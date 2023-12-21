Ставрополье потратит 800 млн рублей на борьбу с пустынями

Ставропольский край будет возрождать леса и бороться опустыниванием. На эти цели в этом году власти направят 800 млн рублей.

Власти Ставрополья намерены бороться с опустыниванием края. В этом году на возрождение леса регион потратит 800 млн рублей. Об этом рассказал глава края Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что эта сумма не окончательная.

"Дальше будем эти суммы повышать, потому что сегодня эта проблема на Ставрополье имеется"

– Владимир Владимиров

Регион поставил на учет все лесополосы края, но пока программа находится в разработке.

Также сложности есть в работе с аграрными предприятиями, которые используют эти земли для выращивания сельхозкультур.