Вестник Кавказа

Ставрополье потратит 800 млн рублей на борьбу с пустынями

Ставрополье потратит 800 млн рублей на борьбу с пустынями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольский край будет возрождать леса и бороться опустыниванием. На эти цели в этом году власти направят 800 млн рублей.

Власти Ставрополья намерены бороться с опустыниванием края. В этом году на возрождение леса регион потратит 800 млн рублей. Об этом рассказал глава края Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции. 

Он отметил, что эта сумма не окончательная. 

"Дальше будем эти суммы повышать, потому что сегодня эта проблема на Ставрополье имеется"

– Владимир Владимиров 

Регион поставил на учет все лесополосы края, но пока программа находится в разработке. 

Также сложности есть в работе с аграрными предприятиями, которые используют эти земли для выращивания сельхозкультур.

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