Вестник Кавказа

Территории Ставрополья могут опустеть

Территории Ставрополья могут опустеть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольскому краю грозит опустынивание плодородных земель. Для предотвращения подготовлен проект по восстановлению агролесомелиоративной системы.

Минэкономразвития Ставропольского края сообщило об угрозе опустынивания плодородных земель, данный процесс может коснуться Левокумского, Нефтекумского, Степновского и Кировского округов. 

Для ликвидации данной проблемы и сохранения окружающей среды региональными властями разработан проект по восстановлению агролесомелиоративной системы. 

Восстановление лесов поспособствует сохранению плодородных почв и увеличению урожайности на 25%, заявили в министерстве. 

К реализации данного плана руководство Ставропольского края приступит со следующего года.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1085 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы