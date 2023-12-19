Сосны и яблони со Ставрополья будут расти в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане

Страны Центральной Азии нарастили закупку саженцев в Ставропольском крае. Спросом пользуются хвойные с Кавказа, яблони и малина.

Ставрополье увеличило в 2023 году поставки саженцев в Кыргызстан и впервые стало поставлять кусты и молодые деревья в Казахстан и Узбекистан.

"В сравнении с 2022 годом экспорт посадочного материала увеличился на 97%. В прошлом году было отгружено 107,646 тыс штук. Экспорт саженцев в Казахстан и в Узбекистан осуществлен впервые"

– Россельхознадзор

Кыргызстан закупает у региона малину, а также многолетние деревья: сосны и ели, березу, липу. Узбекистан также преимущественно приобретает хвойные и лиственные деревья. Казахстан импортирует из Ставропольского края саженцы яблонь, малину, магнолию.