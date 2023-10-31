Виноград из Узбекистана вызвал ажиотаж в США

Узбекский виноград сорта «Дамский пальчик» вызвал большой интерес в США. Пробная партия была распродана в магазинах за два дня. Теперь ожидается первая в истории крупная поставка.

Виноград из Узбекистана понравился потребителям в США, «Дамский пальчик» исчез из супермаркетов все за два дня - всю партию раскупили.

Ранее из Ферганской области отправили в Нью-Йорк пробную партию местного винограда. Тонна винограда была быстро раскуплена, американцы скупили товар по цене $8,99 за 1 кг в сети магазинов NetCost.

Теперь из Узбекистана планируется отправить партию в размере 250 тонн, виноград будет доставлен на другой континент самолетом.

Американская сторона примет участие в сортировке и упаковке узбекского винограда.

Впервые в истории США закупят виноград из Узбекистана в таком объеме, информирует аналитическая платформа EastFruit.