Паспорт горной части Ингушетии создают специалисты из Санкт-Петербурга. В документе будет отмечена каждая башня, расположенная в республике.

Для систематизации данных о ландшафте и архитектурном достоянии горной Ингушетии будет составлен паспорт горной части республики. Над этим работают специалисты из проектного института Санкт-Петербурга. Стоимость такого проекта оценивается в 200 млн в рублей.

В рамках создания паспорта данной территории специалисты планируют детально изучить все аспекты ее уникальной природы. Описание географических особенностей, разнообразия флоры и фауны, а также расположение всех значимых природных объектов – вот основные составляющие информации, которая будет включена в паспорт.

«Есть проектный институт в Санкт-Петербурге, который имеет большой опыт, мы заключили контракт на 200 млн рублей, чтобы сделать паспорт горной Ингушетии. Изучить полностью всю горную Ингушетию, сделать паспорт, информацию о каждой башне. Более 20 специалистов из Санкт-Петербурга этим занимаются»

– предприниматель и меценат, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев.

Башни, являющиеся своеобразным символом Ингушетии, играют важную роль в ее истории и культуре, поэтому создание паспорта горной Ингушетии предполагает также составление подробной информации о каждой башне, включая их историю, архитектурные особенности, а также современное состояние. Это позволит не только сохранить уникальное наследие этого региона, но и привлечь внимание культурных туристов.

В целом, создание паспорта горной части Ингушетии позволит более полно раскрыть все богатства региона, привлечь внимание общественности к его сохранению и развитию, заключил меценат.