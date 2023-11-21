Снегопады снова закрыли Военно-Грузинскую дорогу

Сегодня утром Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для большегрузов – причиной этого стала непогода, установившаяся на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию и Грузию, снова встала в пробках – ее закрыли для большегрузных автомобилей из-за обильного снега и похолодания на территории Грузии, грузовики снова собираются на пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:20 6 декабря 2023 года до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Проезд по трассе для легковых автомобилей пока открыт, передает "Интерфакс".

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в последний раз дорога из России в Грузию открылась для любого транспорта 29 ноября, за время непогоды на пункте пропуска собрались больше 3 тыс большегрузов.