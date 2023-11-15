Верхний Ларс – состояние на сегодня: дорога наконец открыта для всех

Граница России с Грузией открылась для проезда всех видов автотранспорта, включая большегрузы. Об открытии Верхнего Ларса сообщило МЧС Северной Осетии.
Пункт пропуска Верхний Ларс, расположенный на границе с Грузией, заработал сегодня, такое сообщение распространило североосетинское МЧС.
В нем говорится, что Военно-Грузинская дорога в Грузии расчищена, погода позволяет обеспечить безопасность машин.
Поэтому участок от Владикавказа до Ларса был открыт сегодня вечером для всех видов транспорта: легковушек, автобусов и фур.
Движение было запущено с 19.20 мск.
Читайте нас в Дзен Новости Google News