Вестник Кавказа

Верхний Ларс – состояние на сегодня: дорога наконец открыта для всех

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Граница России с Грузией открылась для проезда всех видов автотранспорта, включая большегрузы. Об открытии Верхнего Ларса сообщило МЧС Северной Осетии.

Пункт пропуска Верхний Ларс, расположенный на границе с Грузией, заработал сегодня, такое сообщение распространило североосетинское МЧС.

В нем говорится, что Военно-Грузинская дорога в Грузии расчищена, погода позволяет обеспечить безопасность машин.

Поэтому участок от Владикавказа до Ларса был открыт сегодня вечером для всех видов транспорта: легковушек, автобусов и фур.

Движение было запущено с 19.20 мск.

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