Вестник Кавказа

Верхний Ларс сегодня: три тысячи грузовиков застряли на границе в пробке

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На российско-грузинской границе продолжают скапливаться автомобили из-за ограничений, которые ввели в связи с плохой погодой.

Три тысячи грузовых машин ожидают открытия КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Из-за плохой погоды здесь перекрыто движение для большегрузов и машин с прицепами. 

По информации сайта ЦООД в электронной очереди сейчас числятся 3074 грузовика. 

Ранее сообщалось, что проезд по Военно-Грузинской дороге был перекрыт с вечера воскресенья 26 ноября из-за сильных осадков в виде снега и низкой температуры. 

Днем накануне был разрешен проезд для легковых автомобилей. 

Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, который соединяет Россию и Грузию.

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