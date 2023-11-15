Верхний Ларс сегодня: три тысячи грузовиков застряли на границе в пробке

На российско-грузинской границе продолжают скапливаться автомобили из-за ограничений, которые ввели в связи с плохой погодой.

Три тысячи грузовых машин ожидают открытия КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Из-за плохой погоды здесь перекрыто движение для большегрузов и машин с прицепами.

По информации сайта ЦООД в электронной очереди сейчас числятся 3074 грузовика.

Ранее сообщалось, что проезд по Военно-Грузинской дороге был перекрыт с вечера воскресенья 26 ноября из-за сильных осадков в виде снега и низкой температуры.

Днем накануне был разрешен проезд для легковых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, который соединяет Россию и Грузию.