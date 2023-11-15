Верхний Ларс снова собрал тысячи грузовиков

На пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии снова гигантский затор из большегрузов, водители которых ждут улучшения погоды на Военно-Грузинской дороге.

Единственная автотрасса между Россией и Грузией – Военно-Грузинская дорога – снова закрыта из-за непогоды, и это снова создает трудности для водителей грузовиков, которые скопились в отстойнике на пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии.

В электронной очереди уже больше 2,5 тыс машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, передает "Интерфакс".

Дорогу для грузовиков закрыли в воскресенье вечером, однако из-за усилившегося на территории Грузии снегопада на следующий день ее пришлось закрыть для всего транспорта.

И если поток легковушек в это время года на границе небольшой, то с большегрузами все иначе – накануне вечером в очереди на выезд из России в сторону Грузии было зарегистрировано 2 тыс 530 грузовых автомобилей.