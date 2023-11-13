Верхний Ларс открыли для грузовиков

В субботу дорогу на Верхнем Ларсе удалось очистить от снега. Это позволило открыть проезд для большегрузов.

Верхний Ларс сегодня открыли для грузовиков. Согласно информации, распространенной 25 ноября Департаментом автомобильных дорог Грузии, участок Гудаури-Коби снова стал доступен для проезда после того, как дорожное покрытие очистили от снега.

Движение на данном участке сейчас происходит в режиме нон-стоп, но исключительно через лавинозащитные тоннели.

На месте работает патрульная полиция.