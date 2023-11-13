Верхний Ларс снова закрыли из-за непогоды

Военно-Грузинскую дорогу, единственный сухопутный маршрут, соединяющий Россию с Грузией и Арменией, сегодня снова закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды на территории Грузии.

Грузинские дорожные службы снова закрыли Военно-Грузинскую дорогу на неопределенный срок для всех видов транспорта из-за разбушевавшейся непогоды на территории страны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:20 мск 24 ноября 2023 года до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", пограничный пункт пропуска Верхний Ларс был закрыт для проезда грузовых автомобилей из-за непогоды с утра воскресенья, за это время на нем собрались почти 2 тыс большегрузов, открылся он лишь накануне днем.