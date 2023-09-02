Верхний Ларс сегодня: граница закрыта, очередь выросла до 2 тыс машин

Ситуация в пограничном пункте пропуска Верхний Ларс остается напряженной. Из-за погодных условий граница по-прежнему закрыта для фур.

Проезд через границу России и Грузии через Верхний Ларс на утро четверга остается запрещен для большегрузов, и фуры продолжают скапливаться на участке от Владикавказа до Верхнего Ларса.

Как следует из данных на сайте ЦОДД Северной Осетии, на данный момент в электронной очереди насчитывается 1969 транспортных средств.

Грузовики не могут проехать в Грузию с утра воскресенья, с вечера 19 ноября на территории страны погода не позволяла безопасно перемещаться на любом автотранспорте. Накануне утром проезд был открыт для автобусов и "легковушек".

Около Верхнего Ларса действуют пункты обогрева. Как сообщает МЧС, водителей кормят горячей кашей, доступен горячий чай. У них также есть возможность зарядить гаджеты и отдохнуть в специально приспособленных местах.