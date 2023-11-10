"Верхний Ларс" установил новый рекорд

"Верхний Ларс" побил рекорд по пропуску большегрузов. Это стало возможным благодаря реконструкции КПП, завершить которую полностью планируется в течение ближайшего месяца.

Пункт пропуска "Верхний Ларс", расположенный на границе России и Грузии, побил рекорд по пропуску грузового транспорта. Об этом сказано в Telegram-канале Минтранса РФ.

"В октябре 2023 года зафиксирован рекорд по пропуску грузового транспорта – 1,5 тыс автомобилей в сутки"

– Минтранс

Ранее в этом году на КПП был завершен ряд работ, направленных на увеличение его пропускной способности. Число дорожных полос в июне там увеличилось с 15 до 39. Реконструкцией пункта пропуска занимаются Минтранс РФ и Росгранстрой. Все работы планируется завершить к началу 2024 года.

В Минтрансе отмечают, что реконструкция позволила повысить пропускную способность КПП до 2,5 тыс автомобилей в сутки с возможностью увеличения в будущем.