Верхний Ларс собрал пробку из 1,2 тыс грузовиков

На границе России и Грузии продолжает собираться очередь из большегрузов. В воскресенье из-за морозов и снега здесь перекрыли проезд для грузовых машин.

На Военно-Грузинской дороге продолжает скапливаться очередь из грузовых машин. Сейчас в пробке со стороны России застряли более 1,2 тыс автомобилей. Информация об этом была опубликована на странице ЦОДД Северной Осетии.

По данным сайта в электронной очереди сейчас находятся 1231 большегруз.

Проезд по дороге был перекрыт для грузовых машин утром в воскресенье 19 ноября из-за непогоды. Вечером того же дня движение было запрещено для всего транспорта.

К утру понедельника очередь из большегрузов достигла 600 машин.