Вестник Кавказа

Верхний Ларс собрал пробку из 1,2 тыс грузовиков

Верхний Ларс собрал пробку из 1,2 тыс грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На границе России и Грузии продолжает собираться очередь из большегрузов. В воскресенье из-за морозов и снега здесь перекрыли проезд для грузовых машин.

На Военно-Грузинской дороге продолжает скапливаться очередь из грузовых машин. Сейчас в пробке со стороны России застряли более 1,2 тыс автомобилей. Информация об этом была опубликована на странице ЦОДД Северной Осетии. 

По данным сайта в электронной очереди сейчас находятся 1231 большегруз. 

Проезд по дороге был перекрыт для грузовых машин утром в воскресенье 19 ноября из-за непогоды. Вечером того же дня движение было запрещено для всего транспорта. 

К утру понедельника очередь из большегрузов достигла 600 машин.

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