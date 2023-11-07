На "Верхнем Ларсе" застряло более 850 армянских большегрузов

По состоянию на эту минуту проезда через Ларс со стороны Грузии ожидают 700 армянских большегрузов. Со стороны РФ в очереди находятся примерно 150 фур.

На данный момент проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс" ожидают более 850 армянских большегрузов. Об этом рассказали в посольстве Армении в РФ.

"Всего с грузинской стороны проезда через Ларс ожидают 700 армянских фур, из России в Грузию – около 150 большегрузов"

– таможенный атташе Ваан Акопян

Накануне движение по дороге "Верхний Ларс" было запрещено для фур из-за непогоды. Сейчас проезд ограничен для всех видов автомобилей.