Семейный отдых - недоступная роскошь для большинства россиян, показал опрос

Менее 30% россиян могут позволить себе отдохнуть вместе с семьей в путешествии по России. Семейный туризм требует господдержки и программ лояльности.

Чаще всего россияне отдыхают внутри страны, при этом большинство никуда не ездит - люди проводят отпуска дома, на даче, в гостях у родственников, семейные поездки по России могут позволить себе немногие, следует из данных опроса, проведенного совместно Российским союзом туриндустрии (РСТ) и Национальной родительской ассоциацией.

"В 2023 году около 70% опрошенных провели отпуск в России… При этом большинство семей, отдыхавших в России, провели отпуск на даче (33,5%) или отправились в самостоятельные путешествия "дикарем" (33,9%)"

– РСТ

Вместе с семьей в поездку внутри России смогли отправиться лишь 29,7% российских семей.

Абсолютное большинство граждан видят необходимость в мерах господдержки для стимулирования семейного туризма, считают нужными программы льгот, субсидии и другие меры поддержки.

В опросе приняли участие около 3,5 тыс граждан РФ из разных регионов страны.