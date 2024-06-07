Вестник Кавказа

Шавкат Мирзиеев вылетел в Астану

Шавкат Мирзиеев вылетел в Астану
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня утром вылетел в столицу Казахстана с рабочим визитом, где он примет участие во встрече глав государств "Центральная Азия – Германия".

Сегодня утром авиалайнер президента Узбекистана Шавката Мирзиеева поднялся в воздух и взял курс на столицу Казахстана Астану, где сегодня пройдет второй саммит "Центральная Азия – Германия", передает пресс-служба главы государства.

Ожидается, что в ходе рабочего визита по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Узбекистана примет участие во встрече, передает Podrobno.uz.

Саммит "Центральная Азия – Германия" будет посвящен актуальным вопросам наращивания многопланового сотрудничества, также у глав государств Центральной Азии будет возможность пообщаться с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и встретиться с руководителями ведущих немецких компаний и банков.

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