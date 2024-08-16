Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева в Ташкенте возложили цветы к барельефу Гейдара Алиева

Президент Азербайджана и первый вице-президент находятся сегодня в столице Узбекистана с официальным визитом. Они возложили цветы к барельефу Гейдара Алиева в Ташкенте и посетили Монумент независимости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева сегодня вместе с дочерью Лейлой Алиевой в Ташкенте возложили цветы к памятнику на площади Гейдара Алиева и побывали у Монумента независимости Узбекистана.

Официальный визит в Ташкент азербайджанского лидера стартовал сегодня.

В столицу Узбекистана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли вместе с дочерью Лейлой Алиевой. Они посетили площадь общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева, где возложили цветы к барельефу.

Затем Алиевы посетили Монумент независимости Узбекистана в Ташкенте. Президент Азербайджана возложил венок к монументу, который был установлен по случаю 30-летия независимости Республики Узбекистан в центре комплекса «Новый Узбекистан».