Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Ташкент

В столицу Узбекистана прилетел глава Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева с официальным визитом. По прибытии их встретил премьер принимающей страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент республики Мехрибан Алиева приехали в Узбекистан в рамках официального визита.

Они приземлились в аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова. В честь прибытия руководителя Азербайджана и первого вице-президента страны выстроили почетный караул и развесили флаги обоих государств.

Около самолета их приветствовал узбекский премьер-министр Абдулла Арипов и иные высокопоставленные лица.