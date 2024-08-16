Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Ташкент

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Ташкент
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столицу Узбекистана прилетел глава Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева с официальным визитом. По прибытии их встретил премьер принимающей страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент республики Мехрибан Алиева приехали в Узбекистан в рамках официального визита.

Они приземлились в аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова. В честь прибытия руководителя Азербайджана и первого вице-президента страны выстроили почетный караул и развесили флаги обоих государств.

Около самолета их приветствовал узбекский премьер-министр Абдулла Арипов и иные высокопоставленные лица.

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