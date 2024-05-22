Самолеты "Победы" будут летать в Нальчик и из Внуково

Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" с июня начнет летать в столицу Кабардино-Балкарии Нальчик из второго московского аэропорта – Внуково, авиарейсы будут выполняться трижды в неделю.

Российская авиакомпания-лоукостер "Победа" с 1 июня начинает выполнять авиарейсы из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт "Нальчик" (Кабардино-Балкария, КБР), сообщает пресс-служба аэропорта.

Летать самолеты из "Внуково" будут летать трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам, сейчас такие полеты лоукостер выполняет только из столичного аэропорта "Шереметьево", передает "Интерфакс".

Общее число авиарейсов компании со стартом полетов из еще одного московского аэропорта достигнет восьми, однако с ростом спроса на перелет в летний период отпусков оно может увеличиться, сообщили в авиакомпании.

А спрос на отдых в КБР ожидается большой – только в минувшем году на курортах региона отдохнули 1,5 млн россиян, власти республики ожидают его роста до 2 млн человек.