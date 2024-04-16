Вестник Кавказа

"Победа" продолжит летать за границу

"Победа" продолжит летать за границу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лоукостер "Победа" не собирается прекращать выполнять зарубежные рейсы, заявил осведомленный источник. Таким образом он опроверг широко разошедшееся сегодня сообщение.

Международные рейсы "Победы" отменяться не будут, рассказал источник, связанный с Минтрансом России.

Он подчеркнул, что распространившиеся сегодня сведения о якобы приостановке с июля полетов лоукостера в другие страны неверны. Источник подчеркнул, что все рейсы выполняются в соответствии с расписанием, передает ТАСС.

"Никаких планов по отмене международных рейсов нет"

– источник

Информация о том, что "Победа" перестанет летать за рубеж, широко разошлась сегодня в Telegram-каналах. Уточнялось, что отмена рейсов – вынужденное решение на фоне американских санкций. Лоукостер попал в американский черный список за работу в секторе, поддерживающем российский ВПК.

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