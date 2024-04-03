"Победа" увеличивает число рейсов в Турцию

Российский лоукостер "Победа" объявил о том, что на летний период увеличивает число рейсов из РФ в Турцию. Речь идет о полетах в Анталью, Стамбул и Газипашу.

Россияне смогут чаще летать в Турцию. Авиаперевозчик "Победа" увеличивает количество вылетов из РФ на период летнего сезона. Информацию об этом распространила пресс-служба компании.

Сообщается, что увеличивается число рейсов из Москвы в Анталью. По этому маршруту лайнеры будут летать два раза в день. Вылет будет совершаться из аэропорта "Внуково".

Кроме этого, компания продолжит летать в Стамбул два раза в день и Газипашу ежедневно.

Летнее расписание будет действовать до 26 октября.