"Победа" связала Ставрополь и Стамбул прямыми рейсами

В минувший вторник было запущено воздушное сообщение между Ставрополем и Стамбулом. К выполнению полетом приступил российский лоукостер "Победа".

Авиаперевозчки "Победа" начал совершать прямые полеты между Ставрополем и Стамбулом. Первый рейс отправился в Турцию во вторник 2 апреля. Информация об этом была опубликована на странице компании.

Сообщается, что по этому направлению самолеты будут летать дважды в неделю. Отправиться в Стамбул можно будет во вторник и в субботу.

Авиаперевозчик уточняет, что для компании это новый маршрут. До этого "Победа" совершала вылеты в Стамбул из российской столицы, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани.

Приобрести посадочные талоны можно на странице компании или же в приложении.

Также компания с начала июня запускает полеты из Ставрополя в Анталью.