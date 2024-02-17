Вестник Кавказа

Ежедневные рейсы в Абу-Даби запускает "Победа"

Ежедневные рейсы в Абу-Даби запускает "Победа"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лоукостер до конца весны будет выполнять рейсы из Москвы в столицу ОАЭ ежедневно. Ранее рейсы совершались четыре раза в неделю.

Перевозчик "Победа" на весну увеличивает почти в два раза число авиарейсов между Москвой и Абу-Даби.

"Лоукостер "Победа" увеличивает частоту полетов в Абу-Даби (ОАЭ) из Москвы в высокий сезон - период повышенного спроса. В течение апреля - мая 2024 года "Победа" будет выполнять рейсы по маршруту Москва (Внуково) - Абу-Даби (ОАЭ) ежедневно"

– авиакомпания

В марте самолеты компании летали на данном маршруте четыре раза в неделю, рейсы были запущены в конце октября прошлого года.

Также самолетами "Победы" из российской столицы можно отправиться в Дубай.

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