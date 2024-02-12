Вестник Кавказа
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7 новых мегапроектов ОАЭ: самые большие в мире

Екатерина Винник
Ярмарка Глобал Вилладж Дубай
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Объединенные Арабские Эмираты известны своими мегапроектами - масштабными и комплексными сооружениями, стоимость которых превышает миллиард долларов, а на создание уходит как минимум несколько лет. Что нового появится в ОАЭ в ближайшие годы - рассказываем в этом материале. 

Самый высокий отель в мире 

Постройка дома
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Самый высокий отель в мире вот-вот начнет функционировать в Дубае: открытие Башни Сиэль запланировано на текущий год. В 82-этажном здании будет более 1000 номеров для гостей. Высота Башни составит 365 метров: таким образом Сиэль превзойдет дубайскую Гевору - 356-метровый самый высокий отель в мире на сегодняшний день. На 81-м этаже Башни Сиэль будет расположена обсерватория, а на крыше - терраса с бассейном инфинити и баром. Изюминкой отеля станет 300-метровый атриум (центральное пространство) с вертикальными ландшафтными террасами. 

Отель - суперъяхта

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ожидается, что в 2024 году свои двери туристам откроет еще один отель, на этот раз в форме суперъяхты: "Марса Аль Араб". Изначально планировалось завершить отель к 2021 году, однако из-за пандемии строительство дубайского мегапроекта затянулось. "Марса Аль Араб" - третье здание ”океанического трио” в Дубае наряду с Джумейра-бич-отель в форме волны и Бурдж аль Араб в форме парусника. В Марса Аль Араб будет 384 номера с балконами и видом на море. В отеле пять бассейнов и два частных пляжа. 

Самый большой в мире солнечный парк 

Солнечные батареи
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Примерно в 50 км к югу от Дубая, в небольшом городе Саих Аль-Дахал к концу 2025 года заработает самый большой в мире солнечный парк - электростанция для трансформации энергии солнечной радиации в электроэнергию. Создание Солнечного парка имени Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, эмира Дубая, началось в 2012 году, первая фаза строительства завершилась в 2013 году. Площадь Солнечного парка составляет более 70 квадратных километров. Проект осуществляется в рамках стратегии Дубая по 100-процентному переходу на возобновляемые источники энергии к 2050 году. 

Музей естествознания в Абу-Даби

Завершение строительства Музея естествознания на острове Саадият в 10 км от Абу-Даби планируется к концу 2025 года. Музей представит посетителям возможность совершить путешествие длинной в миллиарды лет: от момента возникновения Земли до ближайшего будущего. Изюминкой коллекции станет скелет тираннозавра Стэна, а также образец Мурчисонского метеорита. 

Синяя линия метро Дубая 

Схема метро Дубая
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В ноябре прошлого года Дубай объявил о создании третьей линии метро - в дополнение к красной и зеленой линиям. Новая ветка метро станет самым масштабным проектом в сфере общественного транспорта и обеспечит средством передвижения более миллиона жителей и гостей эмирата. Синяя линия метро Дубая будет состоять из 9 надземных и 5 подземных станций. Строительство новой ветки метро обойдется почти в $5 млрд. Официальное открытие синей линии запланировано на 2029 год. 

Самый большой в мире искусственный риф  

Пальма Джумейра
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Проект ”Дубайские рифы” предусматривает создание большого плавучего комплекса на территории площадью в 200 квадратных километров. ”Дубайские рифы” обеспечат возможности для научных исследований, восстановления морской экосистемы, экотуризма и образовательных программ. Центром комплекса будет Морской институт, целью которого станет создание самого большого в мире искусственного рифа из миллиарда кораллов и 100 миллионов мангровых деревьев. 

Самая большая веломагистраль в мире 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К 2040 году Дубай планирует опередить Амстердам и Копенгаген - самые известные велостолицы мира, в том числе и за счет создания веломагистрали под названием ”Петля” (The Loop). Создание 93-километровой ”Петли” должно побудить жителей эмирата пересесть с автомобилей на велосипеды - куда более экологичный вид транспорта. Авторы проекта ”Петля” уверены, что с его помощью удастся обеспечить передвижение более 3 млн жителей Дубая. 

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