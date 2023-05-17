Россияне оценили здравницы Кавказа

Опубликовано: 16:33, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские туроператоры фиксируют ажиотажный спрос на санаторно-курортный отдых в санаториях и на курортах Северного Кавказа – здравницы Кавминвод уже забронированы до октября, сообщает Российский союз туриндустрии.

В России сильно вырос спрос на санаторно-курортный отдых в здравницах Кавказа – так, в санаториях и на курортах Кавказских Минеральных Вод, практически не осталось мест, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Спрос на отдых в этом году вырос на 30%, наиболее востребованы объекты на курортах Кавминвод. На летний сезон вплоть до октября в них практически не осталось мест, несмотря на заметный, на 15-30%, рост цен", – сообщили в союзе, передает РИА Новости.

Санатории Кавминвод никогда не страдали от недозагрузки, однако появились дополнительные факторы, увеличивающие спрос – это оздоровление в целом, забота о себе, а поскольку аналогичные оздоровительные объекты в Европе стали менее доступными, туристы переориентировались на Россию, – рассказала эксперт РСТ Юлия Высоканова.

На первом месте по спросу в Кавминводах санатории Кисловодска, также у отдыхающих растет интерес к Пятигорску, Железноводску, Ессентукам за счет появления новых средств размещения.

Напомним, за минувшие пять лет в городах-курортах Кавминвод появилось более 110 новых отелей и санаториев почти на 5 тыс мест. В министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставрополья сообщили, что загрузка санаториев края на лето в середине мая составляет 93,3%.