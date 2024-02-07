Россия вышла на максимум в торговле с Турцией за рубли

Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума за три года, выросши в полтора раза, до 0,28% - это максимум за все время наблюдений. Сильнее всего выросли доли дирхама ОАЭ, новозеландского доллара и саудовского риала.

Торговля Турции в декабре 2023 года отдавала предпочтение национальным валютам, а вот резервные валюты, в том числе доллар и евро, ослабили свои позиции до минимальных значений, гласят статистические данные.

Так, рубль достиг максимума с 2020 года, увеличившись в 1,5 раза, подсчитали на основании этих данных в РИА Новости.

Общий объем турецкого товарооборота по итогам декабря 2023 года достиг $52 млрд в долларовом выражении, где $23 млрд пришлись на экспорт, а $29 млрд - на импорт. При этом на мировые резервные валюты - доллар, евро, фунт стерлингов, японскую йену и швейцарский франк - пришлось 93% товарооборота, а на национальные валюты - 7%.

Доля резервных валют при этом упала до минимальных значений с 2016 года, с того времени она не опускалась ниже 94%. А вот доля нацвалют наоборот преодолела порог в 6%.

При этом российский рубль среди национальных валют в декабре показал заметный рост: его доля выросла в 1,5 раза до 0,28%. Это максимум за все время наблюдений, которое отражается в статистике с 2013 года.

Рост показали чешская крона (1,5 раза), юань, кувейтский динар и австралийский доллар (2,1-2,6 раз). Сильнее всего выросла доля дирхама ОАЭ - на 6,7%, новозеландского доллара – в 17,52 раза и саудовского риала - в 263 раза.