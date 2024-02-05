Товарооборот России и Турции в 2023 году упал по сравнению с 2022-м

Российско-турецкий товарооборот в прошлом году сократился по сравнению с позапрошлым, такие данные озвучил генконсул РФ в Стамбуле. По словам Андрея Буравова, потенциал для развития отношений в этой сфере еще есть.

В 2023 году товарооборот между РФ и Турцией был несколько меньше, чем годом ранее, рассказал генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

По словам дипломата, с января по ноябрь товарооборот достиг $48,5 млрд – это на 11 млрд меньше аналогичного периода 2022 года, передает РИА Новости.

"В завершившемся 2023 году результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития. За 11 месяцев объем товарооборота составил $48,5 млрд (в 2022 году - $59,5 млрд за тот же период)"

– Андрей Буравов

Дипломат уточнил, что в 2022 году товарооборот между Россией и Турцией удвоился относительно 2021 года и установил исторический рекорд – $65 млрд.

В конце прошлого месяца стало известно, что Россия оказалась лидером по импорту товаров в Турцию с показателем $45 млрд.

Заявленная главами государств цель по российско-турецкому товарообороту – $100 млрд.