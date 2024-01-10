Визит Путина в Турцию перенесен на весну

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции перенесена. Визит президента России состоится в конце апреля – начале мая.

Российский лидер Владимир Путин не приедет в феврале в Турцию на встречу со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Анкаре, визит президента России перенесен, предварительно, на конец апреля – начало мая.

Отмечается, что приезд Путина отложен из-за электорального цикла в двух странах. Источник напомнил, что в России пройдут президентские выборы, а в Турции – муниципальные.

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и Турции должна была состояться 12 февраля текущего года.