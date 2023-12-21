Кремль: встреча Путина и Эрдогана состоится

В Кремле заявили, что встреча президентов России и Турции согласовывается по дипломатическим каналам. Ранее в Анкаре сообщили, что переговоры лидеров стран находится в повестке.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится.

По его словам, дата переговоров лидеров двух стран в настоящее время согласовывается по дипломатическим каналам.

Ранее в Анкаре заявили, что встреча Путина и Эрдогана находится в повестке, однако чего-либо конкретного в настоящее время нет.

Напомним, Владимир Путин на "Итогах года" отмечал, что намерен провести переговоры с руководителем Турецкой Республики в Стамбуле.