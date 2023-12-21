Россия и Турция прорабатывают встречу Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции, которые были анонсированы обоими лидерами без указания конкретной даты, сейчас прорабатываются. Дипломаты обеих стран ведут работу над вопросом, рассказали в Анкаре.

Запланированная предварительно на начало года встреча президентов России и Турции остается на повестке, рассказали в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана.

В сообщении уточнили, что, однако, конкретики по будущим переговорам пока нет, передает РИА Новости.

"Встреча находится в повестке, соответствующая работа ведется по дипканалам. Чего-либо конкретного пока нет"

– Анкара

Напомним, ранее Владимир Путин рассказал о планируемой встрече с турецким лидером, которая предварительно назначалась на начало 2024 года. Турецкий лидер подтвердил, что проведет переговоры с российским коллегой. Он также назвал одну из возможных тем – это возрождение зерновой сделки.