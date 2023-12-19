Путин поздравил Эрдогана с наступающим Новым годом

Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану предновогоднее поздравление, в котором выразил надежду продолжения сотрудничества во всех сферах. Подчеркнуто, что диалог двух стран служит укреплению мировой безопасности.

Президент России поздравил главу турецкого государства с наступающим Новым годом. В поздравлении российский лидер выразил уверенность в том, что стороны и в будущем году сохранят курс на сотрудничество как в политической, так и в экономической сферах.

«Глава российского государства направил новогодние поздравления президенту Турецкой Республики Эрдогану, подчеркнув, что за последнее время удалось немало сделать для развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией: совместными усилиями страны последовательно воплощали в жизнь крупные энергетические и инфраструктурные проекты, содействовали урегулированию региональных конфликтов»

– пресс-служба президента России

Далее российский лидер отметил, что страны продолжат сотрудничать ради блага не только своих стран, но и дружественных народов, ради укрепления мировой безопасности.