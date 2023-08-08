Эрдоган хочет обсудить с Путиным будущее зерновой сделки

Реджеп Тайип Эрдоган намерен поговорить с Владимиром Путиным в ближайшее время. Отмечается, что президент Турции хочет обсудить возобновление "зерновой сделки".

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен в ближайшее время провести телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как пишет издание "Анадолу", президент Турции хочет обсудить с руководителем России вопросы возобновления "зерновой сделки".

Путин в ходе "Итогов года" сообщил, что намерен в начале следующего года совершить визит в Стамбул для встречи с Эрдоганом.

Напомним, Москва отказалась продлевать "зерновую сделку", направив 17 июля в Турцию, Украину и ООН свои возражения.