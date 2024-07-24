Вестник Кавказа

Анапа начала борьбу со стихийной торговлей

Анапа начала борьбу со стихийной торговлей
© Фото: Мэрия Анапы
Мэрия Анапы начала масштабную борьбу с нелегальными объектами торговли на пляжах, самостроями и нелицензированными услугами. За три недели инспекторы проверили более 135 пляжей.

Морское побережье Анапы становится чище и красивее – городские власти начали активно сносить нелегальные ларьки и кафе. Столь масштабная работа по сносу стихийной торговли проводится впервые, рассказали в городской администрации.

Начало было положено 26 июля на совещании при участии Анапской межрайонной прокуратуры. С этого момента инспекторы проверили более 135 пляжей. В результате проверки порядка 60 человек получили штрафы и около 40 самостроев были снесены.

Со слов администрации курорта, подобные проверки теперь проводятся ежедневно. Под надзор попали как объекты торговли, так и пункты проката и аттракционы. Любые строения, которые нарушают правила благоустройства, будут снесены.

Большинство из владельцев сами работают над проблемой и устраняют все недочеты, однако с некоторыми сотрудникам ведомств приходиться долго разбираться, а после и вовсе расторгнуть договор.

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