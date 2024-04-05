Иран и Россия наращивают товарооборот

Иранская организация по содействию торговле подвела итоги иранского года, согласно которым ежегодный экспорт из Ирана в Россию вырос на 26%, чуть не дотянув до миллиарда долларов – в его основе лежит сельскохозяйственная продукция.

Иран существенно нарастил экспорт в Россию – за минувший иранский календарный год, завершившийся 19 марта, экспорт иранских товаров в Россию вырос на 26%, сообщили в Иранской организации содействия торговле (TPO).

"В минувшем году в Россию было экспортировано 2,185 млн т товаров на $946 млн, тогда как в предыдущем году в страну было экспортировано 1,436 млн т товаров на сумму $751 млн"

- чиновник TPO Акбар Годари

Основу иранского экспорта составляла сельскохозяйственная продукция, а также товары продуктов нефтехимии, добавил чиновник, передает Trend.

Из России в Иран в минувшем иранском году было импортировано 3,353 млн т товаров на сумму $1,691 млрд, рост в стоимостном выражении составил 9%, а в весовом - 27%, отметил Годари.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что ИРИ стремится получить статус наблюдателя в ЕАЭС, причем только как первый этап: в дальнейшем Тегеран намерен еще больше сближаться с организацией, и в этом вопросе он рассчитывает на поддержку со стороны России и других участников ЕАЭС.