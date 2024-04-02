Россия и Иран расширяют сотрудничество в сфере геологии

"Росгеология" заключила договор о сотрудничестве с Ираном, в рамках которого будут проводиться геолого-съемочные работы.
Российская компания "Росгеология" подписала контракт с властями Ирана о сотрудничестве в геологической сфере.
В частности, речь идет о проведении совместных геолого-съемочных работах. Информацию об этом распространил член правления холдинга Сергей Горьков.
По его словам, в рамках этого проекта планируется потратит порядка 2 млрд рублей.
"Мы подписали в прошлом месяце достаточной большой контракт с Ираном, почти на 2 млрд рублей, который стартует в этом году. <…> Мы ожидаем подписание уже технического соглашения до 1 мая этого года"
– Сергей Горьков