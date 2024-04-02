Вестник Кавказа

Россия и Иран расширяют сотрудничество в сфере геологии

Россия и Иран расширяют сотрудничество в сфере геологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Росгеология" заключила договор о сотрудничестве с Ираном, в рамках которого будут проводиться геолого-съемочные работы.

Российская компания "Росгеология" подписала контракт с властями Ирана о сотрудничестве в геологической сфере. 

В частности, речь идет о проведении совместных геолого-съемочных работах. Информацию об этом распространил член правления холдинга Сергей Горьков. 

По его словам, в рамках этого проекта планируется потратит порядка 2 млрд рублей. 

"Мы подписали в прошлом месяце достаточной большой контракт с Ираном, почти на 2 млрд рублей, который стартует в этом году. <…> Мы ожидаем подписание уже технического соглашения до 1 мая этого года" 

– Сергей Горьков 

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