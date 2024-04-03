Магазины GJ заработают в Сочи и Волгограде

Крупный российский производитель джинсовой одежды и аксессуаров – компания "Глория Джинс" – уже в мае откроет свои первые магазины нового молодежного бренда в Сочи, Казани и Волгограде: в них будет представлена одежда для тинэйджеров.

Крупнейший российский производитель и продавец джинсовой одежды "Глория Джинс" (GJ) в предстоящие выходные откроет свои первые магазины нового бренда Ready! Steady! Go! в Сочи, Казани и Волгограде, сообщила пресс-служба компании.

В магазинах, которые заработают пока в пилотном режиме, будет представлена одежда для молодежи от 14 до 20 лет с элементами граффити и стрит-арта, рассказали в компании, передает "Интерфакс".

По работе этих магазинов GJ примет решение о дальнейшем развитии новой сети: в случае успеха новой линейки товарок компания готова вложить в нее 10 млрд рублей. Также средства пойдут на реконструкцию 200 традиционных магазинов, добавили в пресс-службе.