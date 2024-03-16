В Россию и Казахстан придет новый бренд одежды из Кореи

Новый бренд одежды из Азии приходит в Россию и Казахстан. В планах компании открытие порядка 25 магазинов. В московском ТЦ "Авиапарк" вскоре будет открыт первый магазин Lifework.

Магазины Lifework бренда спортивной одежды из Южной Кореи появятся в городах России и Казахстана. Первый магазин нового для РФ бренда в ближайшее время будет запущен в Москве.

"Первый магазин корейского бренда Lifework откроется этой весной в Москве на площади 600 кв. м на втором этаже торгового центра "Авиапарк". Всего в течение пяти лет планируется открытие до 24 различных торговых точек в России и Казахстане"

– вице-президент по новым брендам СТЦ, совладелец Rec+retail group Наталья Кермедчиева

Данный бренд на рынке занимает ту же нишу, что Vans, Puma, Fila. Бренд Lifework, на логотипе которого изображен французский бульдог, в прошлом году вышел на рынок Китая, пишет ТАСС.