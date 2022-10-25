Дагестанский бренд скромной моды представит модели в Мумбаи

В Мумбаи состоится знаковое событие в модной индустрии Lakmé Fashion Week X FDCI. Участие в нем впервые примет дагестанский бренд скромной одежды.

Бренд скромной моды Measure из Дагестана впервые представит коллекцию на Lakmé Fashion Week X FDCI. Модное событие состоится в Мумбаи с 13 по 17 марта. Это событие станет значимым шагом для бренда и возможностью продемонстрировать свои уникальные коллекции широкой публике.

«В рамках мероприятия бренд Measure представит коллекцию, вдохновленную скромной модой. В ней будут представлены платья и юбки макси, широкие брюки, лонгсливы, блузы, жакеты, накидки, а также серия пальто и шуб. Одежда бренда отличается изысканным дизайном, в котором прослеживаются традиционные элементы мусульманской сарториальной культуры»

– пресс-служба Московской недели моды

Также отмечается, что модельеры по-своему интерпретируют коды мусульманской моды, что определяет возможность создания образов, сочетающих элегантность, изысканность и современные модные тенденции.

Участие в Lakmé Fashion Week X FDCI даст бренду Measure возможность продемонстрировать свое мастерство и талант мировому сообществу моды.

Современная мусульманская мода – это направление, сочетающее традиции и современность переплетаются в уникальном ритме, создавая новые веяния в мировой модной индустрии. Это направление, несомненно, занимает все более значимое место на подиумах, влияя на коллекции известных дизайнеров и массовый рынок одежды.

Ключевым элементом мусульманской моды является уважение к культурным и религиозным традициям. Моделиеры, работающие в этом направлении, проявляют мастерство, смешивая скромность с модными тенденциями, демонстрируя, что стиль не обязательно должен быть вызывающим, чтобы быть современным и привлекательным.

Хиджабы, абаи, кафтаны и другие традиционные предметы гардероба переживают свою ренессанс, превращаясь из строго религиозного атрибута в модный аксессуар, который выбирают женщины по всему миру. Дизайнеры экспериментируют с тканями, принтами и силуэтами, привнося в них современные технологии и инновационные идеи. Так, например, хиджабы становятся не только выражением веры, но и способом самовыражения, благодаря разнообразию цветов, узоров и способов стилизации.