Wildberries начал продавать автомобили

В списке товаров популярного маркетплейса Wildberries появились автомобили – что примечательно, пока купить их могут лишь жители Волгоградской области, сообщили в руководстве онлайн-ретейлера.

У жителей Волгоградской области появилась возможность купить автомобиль, не посещая автосалон – прямо из дома, заказав его в Wildberries, сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

"Теперь на маркетплейсе можно приобрести автомобили от крупнейшего российского производителя. На первом этапе сотрудничества автомобили Lada будут доступны для покупки жителям Волгоградской области"

- пресс-служба Wildberries

Как рассказала гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, покупатели готовы приобретать онлайн и автомобили, и компания хочет возглавить эту тенденцию. Ведущие автопроизводители тоже готовы инвестировать в это направление.

"Автоваз" готов подготовить специальные условия для онлайн-покупателей на Wildberries и будет развивать это направление продаж, отметил и вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

Удобство для покупателей в том, что окончательная цена автомобиля на маркетплейсе известна заранее, а все модели всегда есть в наличии. На них действует и гарантия - 3 года или 100 тыс км пробега.