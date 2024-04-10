Китай намерен запустить в Северной Осетии производство автомобилей

В скором времени в Северной Осетии может появиться завод по производству китайских автомобилей. С соответствующим предложением выступила компания Fujian Tianrun Yongshun Supply Chain.

Корпорация из Китай Fujian Tianrun Yongshun Supply Chain планирует запустить в Северной Осетии предприятие по созданию машин и запасных частей к ним. Такое заявление сделал глава региона Сергей Меняйло в своем канале в Telegram.

"Провел сегодня рабочую встречу с главой китайской компании, вице-президентом Китайской ассоциации развития промышленности за рубежом У Кэгуаном. Корпорация занимается производством и сборкой автомобилей и запасных частей к ним"

– Сергей Меняйло

Как рассказал Меняйло, республика привлекательна для китайских инвесторов местоположением и экономической составляющей.

По его информации, обе стороны намерены развивать диалог и создать поэтапный план создания предприятия. В частности, планируется создать дорожную карту, по которой будут предприниматься дальнейшие шаги.