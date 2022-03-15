Вестник Кавказа

"Ашан" передумал уходить из России

"Ашан" передумал уходить из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сеть французских гипермаркетов "Ашан" не только не уйдет из России, но ее руководство готово развивать в стране новые торговые площадки, правда – под другим брендом.

Топ-менеджмент французского ритейлера "Ашан" не только не собирается сворачивать сеть магазинов в России, но и готов обсуждать планы по развитию новых торговых площадей, однако компании, скорее всего, придется сменить бренд, сообщила старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.

"Эти планы для нас снова актуальны, и менеджмент компании готов их обсуждать. Речь идет пока только о Московском регионе. Другое дело, что компании придется развиваться под другим брендом, как вынужден был это сделать "Леруа Мерлен"

- Марина Малахатько

Французские СМИ раньше писали, что "Ашан" собирается вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, однако в самой компании сообщили, что не комментируют "рыночные слухи", передает РИА Новости.

Напомним, ранее в Роспатент поступила заявка на регистрацию нового товарного знака от российского "Ашана". Компания решила заняться развитием собственной линейки продуктов для детей под маркой "Ашан красная птица Kids". Товары будут предназначены для детей 3-10 лет. Регистрируемый товарный знак будет использоваться для игрушек, игр, туалетной продукции и прочих товаров.

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