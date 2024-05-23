Вестник Кавказа

В донском Аксае заработал новый крупный рынок "Казачий"

В донском Аксае заработал новый крупный рынок "Казачий"
© Фото: правительство Ростовской области
В донском городе Аксае заработал крупный оптово-розничный рынок, который возводили два года – здесь будут работать крупные магазины стройматериалов и инструментов, свою продукцию здесь будут продавать и местные сельскохозяйственные производители.

В донском Аксае заработал новый крупный оптово-розничный рынок "Казачий", сообщили в региональном правительстве.

На строительство нового рынка ушли два года и более полумиллиарда рублей: теперь на его территории в 9,2 тыс кв м в 13 строениях заработали магазины стройматериалов, строительных инструментов, садовой техники, товары для охоты и рыбалки, а также других потребительских товаров, сообщает "АиФ-Ростов".

Не забыли и о местных сельских хозяйствах – они смогут продавать здесь свою продукцию, причем аренда одной из 200 торговых мест будет для них совершенно бесплатной.

Концепцию нового современного рынка придумали в 2022 году, позже он получил разрешение на работу  до конца лета 2028 года.

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