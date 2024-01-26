Россия может начать поставлять зерно в Иран через Каспий

Россия и Туркменистан обсудили возможность поставок зерна в Иран и Афганистан через Каспийское море. Совместная работа может начаться уже в марте.

В Туркменистане побывала делегация компании "РЖД логистика", состоятся визит на международный морской порт Туркменбаши. В ходе встречи обсуждался вопрос транзита зерна через Каспийское море в направлении Ирана и Афганистана.

Представители России оценили возможность регулярных поставок зерна из портов Махачкала, Астрахань и Туркменбаши в направлении получателей - Ирана и Афганистана. Также могут быть налажены контейнерные перевозки между Астраханью и Туркменбаши.

Работе с туркменским портом может стартовать уже в марте, сообщили в "РЖД логистика".

Каспийское море объединяет пять стран, помимо России, Туркменистана и Ирана это Казахстан и Азербайджан.