Россия и Казахстан наращивают логистику

Россия и Казахстан будут активно развивать транспортные коридоры между странами, это касается всех видов грузового и пассажирского транспорта, в том числе авиаперевозок, а также модернизации всей транспортной инфраструктуры.

Россия и Казахстан существенно нарастили грузовой, деловой и туристический трафик, что требует новых подходов к развитию транспортной логистики, включая грузовые и пассажирские перевозки – вопрос на полях ПМЭФ обсудили заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, сообщила пресс-служба Кабмина Казахстана.

"Стороны подтвердили высокий уровень взаимодействия в сферах железнодорожного и автомобильного транспорта, гражданской авиации, в том числе касательно пассажирских и грузовых перевозок, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, а также развития международных транспортных коридоров"

- кабинет министров Казахстана

Стороны обсудили перспективы увеличения количества авиарейсов между крупными городами России и Казахстана, а также модернизацию приграничных автомобильных пунктов пропуска, передает Sputnik Казахстан.

Также очень актуален вопрос увеличения международного транзита по маршрутам Западный Китай – Западная Европа, Север – Юг из России через территорию Казахстана к портам Персидского залива – с этой целью собеседники считают важным согласовать действия в вопросах тарифообразования на грузовые железнодорожные перевозки.