Казахстан и Россия будут сотрудничать в креативной сфере

Представители креативных индустрий Казахстана и РФ заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ. Цель – стимулирование развития креативных отраслей экономики и создание благоприятной среды для инноваций.

Понимая важность развития креативных индустрий, Россия и Казахстан заключили соглашение о поддержке креативных предпринимателей. Этот шаг направлен на стимулирование развития креативных отраслей экономики и создание благоприятной среды для инноваций.

«По разным подсчетам, к 2030 году более 10% мирового ВВП будет приходиться на креативные индустрии, при этом само креативное производство все больше смещается с Запада в страны БРИКС+. 8 из 10 стран БРИКС+ включили в свои стратегии развития креативных индустрий пункты об укреплении позиций на мировой арене и развитии международного сотрудничества»

– гендиректор Федерация креативных индустрий Игорь Намаконов.

Креативные индустрии охватывают широкий спектр секторов, таких как дизайн, реклама, музыка, кино, архитектура и многие другие. Эти отрасли не только приносят экономические выгоды, но и способствуют культурному разнообразию и социокультурному развитию общества. Поддержка креативных предпринимателей позволит им воплотить свои идеи в жизнь, создавая новые продукты и услуги, способствуя тем самым экономическому росту.

Соглашение между Россией и Казахстаном о поддержке креативных предпринимателей предусматривает обмен опытом, технологиями и лучшими практиками в данной области. Это позволит предпринимателям обеих стран расширить географию своих проектов, привлечь новых инвесторов и клиентов, а также укрепить деловые связи между двумя государствами.