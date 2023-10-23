Передач на казахском языке станет больше в Казахстане

В Казахстане принят закон о СМИ, согласно которому доля телевизионных и радиопередач на казахском языке увеличится на 10%. Соответственно настолько же сократится количество иностранных передач.

Передачи на государственном языке в Казахстане в ближайшие годы будут занимать не половину, а 60% эфира, следует из закона "О масс-медиа", принятого верхней палатой казахстанского парламента – Сенатом.

Согласно документу, со следующего года на телевидении и радио передач на казахском языке должно стать не менее 55% от общего объема эфира. С 2027 года этот показатель вырастет до 60%.

А вот иностранных программ станет меньше. Их объем сократится с 20% до 10% от недельного эфира.

Еще одно, важное для СМИ новшество: закон устанавливает срок исковой давности к публикациям – он будет составлять год. На данный момент этот срок неограничен, поэтому издания отправляли использованные материалы на бессрочное хранение. Это могло понадобиться на случай, если кто-то решит подать на них в суд.

Для окончательного принятия закона подпись под ним должен поставить президент.