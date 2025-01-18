Что за фонд РФПИ: чем он занимается и с кем сотрудничает?

Что такое РФПИ?
Аббревиатура РФПИ расшифровывается как Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ - суверенный, то есть государственный инвестиционный фонд, что в свою очередь означает частичное финансирование за счет государственных средств. Создан РФПИ был в 2011 году по инициативе российского руководства. Со дня основания Фонда его возглавляет Кирилл Дмитриев. Владеет Фондом правительство РФ.
Для чего был создан РФПИ?
РФПИ был создан для привлечения инвестиционного капитала с целью развития российской экономики, а также выхода на рынки зарубежных государств. По словам руководителя Фонда, Кирилла Дмитриева, РФПИ нужен для:
- улучшения качества жизни
- строительства инфраструктуры
- регионального развития
- повышения эффективности компаний
- технологического развития
- обеспечения импортозамещения
- развития экспортного потенциала российских компаний.
Структура РФПИ
Структура РФПИ представлена руководителем, Кириллом Дмитриевым, и Наблюдательным советом. В состав набсовета, который на пять лет был утвержден в 2022 году и скорректирован в марте 2025 года Владимиром Путиным, входят:
- Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ
- Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации президента
- Антон Силуанов, министр финансов РФ
- Александр Новак, заместитель Председателя Правительства РФ
- Сергей Иванов, спецпредставитель президента по экологии и транспорту
- Максим Решетников, министр экономического развития
- Доминик Стросс-Кан, бывший директор МВФ
Наблюдательный совет определяет перспективные направления деятельности Фонда.
Сколько денег у РФПИ?
Зарезервированный, то есть выделенный изначально, капитал РФПИ - $10 млрд. По данным с официального сайта Фонда, РФПИ в российскую экономику вложил более $27 млрд. По состоянию на 2023 год, выручка компаний, акции которых принадлежат РФПИ, составляет 8,5% от ВВП России.
Во что инвестирует РФПИ?
Российский фонд прямых инвестиций осуществляет десятки проектов в самых разных сферах - от здравоохранения до развития искусственного интеллекта. Самый известный проект РФПИ - это развитие вакцины против коронавируса, ”Спутник V”, на которую было выделено более 20 млрд рублей. В результате вакцина была одобрена к применению в 70 странах мира.
Помимо этого в последние годы РФПИ также инвестировал в:
- производство лекарственных средств совместно с индийскими фармацевтическими компаниями
- создание Фонда развития гражданской авиационной промышленности совместно с китайскими компаниями
- создание международной платформы сервисов и услуг на базе ИИ
- покупку логистических центров
- покупку акций различных российских и зарубежных компаний
- энергетические проекты
- технологические стартапы
- строительство центров обработки данных в России и странах БРИКС
- строительство технопарков
- строительство заводов по переработке мусора
- создание транспортной и спортивной инфраструктуры.
С кем сотрудничает РФПИ?
Российский фонд прямых инвестиций сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными компаниями-инвесторами. Среди российских партнёров РФПИ такие компании, как ”Ростелеком”, ”Газпром” и ”Сбербанк”. Среди зарубежных - китайские компании и банки; ближневосточные суверенные фонды, в том числе Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта, а также индийские компании. До 2022 года РФПИ также сотрудничал с европейскими и японскими партнёрами, однако после введения санкций в отношении Фонда, о совместных с ними проектах информации нет.