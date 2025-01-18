Вестник Кавказа

Что за фонд РФПИ: чем он занимается и с кем сотрудничает?

Екатерина Винник
Что за фонд РФПИ: чем он занимается и с кем сотрудничает?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В последние месяцы одним из главных участников российско-американских переговоров стал Кирилл Дмитриев, глава РФПИ. Рассказываем, что такое РФПИ, чем он занимается и с кем сотрудничает.

Что такое РФПИ? 

Аббревиатура РФПИ  расшифровывается как Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ - суверенный, то есть государственный инвестиционный фонд, что в свою очередь означает частичное финансирование за счет государственных средств. Создан РФПИ был в 2011 году по инициативе российского руководства. Со дня основания Фонда его возглавляет Кирилл Дмитриев. Владеет Фондом правительство РФ. 

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для чего был создан РФПИ? 

РФПИ был создан для привлечения инвестиционного капитала с целью развития российской экономики, а также выхода на рынки зарубежных государств. По словам руководителя Фонда, Кирилла Дмитриева, РФПИ нужен для: 

  • улучшения качества жизни 
  • строительства инфраструктуры 
  • регионального развития 
  • повышения эффективности компаний 
  • технологического развития 
  • обеспечения импортозамещения 
  • развития экспортного потенциала российских компаний.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Структура РФПИ

Структура РФПИ представлена руководителем, Кириллом Дмитриевым, и Наблюдательным советом. В состав набсовета,  который на пять лет был утвержден в 2022 году и скорректирован в марте 2025 года Владимиром Путиным, входят: 

  • Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ 
  • Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации президента 
  • Антон Силуанов, министр финансов РФ
  • Александр Новак, заместитель Председателя Правительства РФ
  • Сергей Иванов, спецпредставитель президента по экологии и транспорту 
  • Максим Решетников, министр экономического развития 
  • Доминик Стросс-Кан, бывший директор МВФ 

Наблюдательный совет определяет перспективные направления деятельности Фонда. 

Сколько денег у РФПИ?

Зарезервированный, то есть выделенный изначально, капитал РФПИ - $10 млрд. По данным с официального сайта Фонда, РФПИ в российскую экономику вложил более $27 млрд. По состоянию на 2023 год, выручка компаний, акции которых принадлежат РФПИ, составляет 8,5% от ВВП России. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во что инвестирует РФПИ?  

Российский фонд прямых инвестиций осуществляет десятки проектов в самых разных сферах - от здравоохранения до развития искусственного интеллекта. Самый известный проект РФПИ - это развитие вакцины против коронавируса, ”Спутник V”, на которую было выделено более 20 млрд рублей. В результате вакцина была одобрена к применению в 70 странах мира. 

Помимо этого в последние годы РФПИ также инвестировал в: 

  • производство лекарственных средств совместно с индийскими фармацевтическими компаниями 
  • создание Фонда развития гражданской авиационной промышленности совместно с китайскими компаниями 
  • создание международной платформы сервисов и услуг на базе ИИ 
  • покупку логистических центров 
  • покупку акций различных российских и зарубежных компаний 
  • энергетические проекты 
  • технологические стартапы 
  • строительство центров обработки данных в России и странах БРИКС 
  • строительство технопарков 
  • строительство заводов по переработке мусора 
  • создание транспортной и спортивной инфраструктуры.  

С кем сотрудничает РФПИ?

Российский фонд прямых инвестиций сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными компаниями-инвесторами.  Среди российских партнёров РФПИ такие компании, как ”Ростелеком”, ”Газпром” и ”Сбербанк”. Среди зарубежных - китайские компании и банки; ближневосточные суверенные фонды, в том числе Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта, а также индийские компании. До 2022 года РФПИ также сотрудничал с европейскими и японскими партнёрами, однако после введения санкций в отношении Фонда, о совместных с ними проектах информации нет. 

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